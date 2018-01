Ferisce due persone e si barrica in casa

É ancora barricato in casa, armato di una pistola, l'uomo che a "Schiavonea" di Corigliano Calabro ha ferito a colpi di pistola due persone,un uomo e una donna, forse suoi parenti. I carabinieri stanno trattando con l'uomo per convincerlo ad arrendersi, ma al momento ogni tentativo in questo senso si é rivelato infruttuoso. Stando a quanto si é appreso, il duplice ferimento é avvenuto nella stessa casa in cui l'uomo successivamente si é barricato ed avrebbe avuto origine da una lite per motivi familiari. L'uomo é solo nella casa in cui si é barricato. I due feriti sono un uomo ed una donna. Il primo, più grave, é stato portato nell'ospedale di Cosenza, mentre la donna é stata ricoverata a Rossano.(ANSA)