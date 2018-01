I carabinieri di Cosenza hanno arrestato, nella notte, sei persone per rissa. La lite è scoppiata, nel centro storico della citta, nel centralissimo corso Telesio, per un parcheggio conteso ed è poi degenerata in una rissa che ha coinvolto un'intera famiglia. Quattro degli arrestati sono già noti alle forze dell'ordine mentre gli altri due sono incensurati.