24enne scomparso, ricerche ancora senza esito

Ancora senza esito, a Fiumefreddo Bruzio, le ricerche del ventiquattrenne francese di cui non si hanno notizie da martedì sera. Da ieri sulla zona è in atto il piano di ricerca attivato dalla Prefettura di Cosenza. Ieri, nel corso delle battute, è stato impegnato un cane molecolare del Soccorso alpino, ma considerato che la zona di ricerca è molto impervia e poco adatta questa mattina si è optato per l'utilizzo di altre unità cinofile. Alle operazioni di ricerca del giovane partecipano una squadra della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, gli uomini dei vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Paola e gli operatori del soccorso alpino della Guardia di finanza. Il furgoncino del ragazzo era stato ritrovato, martedì notte, in una stradina isolata nelle colline del centro tirrenico del cosentino.(ANSA)