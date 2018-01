Tragica carambola di auto, morto un 42enne, grave una 20enne

Uno schianto nel buio. E un bilancio che col passare delle ore è diventato tragico. Non ha superato la notte, infatti, Salvatore Montone, 42enne di Spezzano Albanese, rimasto coinvolto in un triplice carambola mortale avvenuta nella discesa di Dolcetti, la vecchia via Popilia-Annia, assorbita dall’ex Statale 19 che porta a Cosenza. I medici dell’ospedale di Castrovillari hanno lavorato sodo per strapparlo alla morte. L’operazione è durata alcune ore. Attimi di trepidazione prima del decesso. Salvatore, insieme a due familiari, nella tarda serata di venerdì, stava viaggiando in direzione Castrovillari quando, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia è andata a collidere con una Nissan Micra guidata da una ventenne di Cassano Jonio, Sara G. La studentessa, dopo l’impatto frontale, è finita fuori dall’abitacolo ed ora si trova ricoverata in prognosi riservata all’Annunziata” di Cosenza. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente ha anche coinvolto una terza vettura, un’altra Opel Astra, alla cui guida c’era un operaio di Spezzano Albanese. L’uomo, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

