Scontro tra auto, morto quarantaduenne

Un uomo, Salvatore Montone, di 42 anni, di Spezzano Albanese, è morto stamani, nell'ospedale di Castrovillari (Cosenza), a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera in contrada "Bianchina" a Castrovillari. Altre quattro persone sono rimaste ferite nel'impatto tra tre auto.

La più grave è una ventenne che è stata portata nell'ospedale di Cosenza dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Feriti anche tre uomini di 59, 57 e 20 anni. La vittima e i quattro feriti viaggiavano su tre automobili che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Sulla dinamica dell'incidente stradale hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Castrovillari. Sul posto, oltre ai militari e agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari.