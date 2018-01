Sequestrati 150 Kg di alimenti privi di etichetta

Centocinquanta chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati a San Benedetto Ullano dai Carabinieri Forestale. I militari, nell'ambito di un controllo effettuato in occasione di una fiera, hanno trovato nel banco di un rivenditore di Acri, prodotti alimentari quali formaggi, salumi e conserve varie privi di etichettatura e tracciabilità e mancanti di indicazioni relative alla scadenza e allo stato di conservazione. I carabinieri forestale hanno anche accertato che il venditore trasportava e metteva in vendita gli alimenti destinati al consumo umano senza essere in possesso della prevista Denuncia di inizio attività (Dia) e per avere omesso le procedure di autocontrollo igienico sanitarie. Oltre al sequestro dei prodotti alimentari, preconfezionati e non, nei confronti dell'ambulante è stata elevata una sanzione amministrativa per oltre ottomila euro. (ANSA)