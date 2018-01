Auto contro Tir sulla 106, perde la vita un 46enne

Quella Fiat Stilo ribaltata in mezzo alla Statale 106, la “Taranto-Reggio”, fa impressione solo a guardarla con la carrozzeria ammaccata, gli sportelli sventrati e gli airbag esplosi. In quell’inferno di lamiere contorte che si è materializzato sull’asfalto nero e grigio, intorno alle 19 di ieri sera, c’è anche un Tir. Un Tir bianco fermo contro il guard rail e gli sportelli aperti. In mezzo ai due veicoli c’è un lenzuolo bianco che nasconde un corpo appena ricomposto. È il corpo di un uomo. Accanto, deposte quasi con rispetto, ci sono le sue Hoogan bianche. Sotto quel telo giace Vincenzo Gatto, operatore ecologico del Comune di Trebisacce. Aveva 46 anni ed è morto nell’impatto tra la sua auto e quell’articolato.

Leggi qui il resto dell'articolo: http://edicoladigitale.gazzettadelsud.it/gazzettasud/includes/shop/