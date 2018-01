21enne arrestato dalla polizia

Un blitz a sorpresa della Polizia ha fatto finire in manette Manuel Iaquinta, 21 anni. Il giovane è stato trovato in possesso di una pistola e di diverse cartucce a “piombo spezzato” dagli investigatori della squadra mobile, diretti dal vicequestore Fabio Catalano. L’operazione è frutto di un lavoro sinergico svolto con i poliziotti della squadra volante e del Reparto prevenzione crimini che stanno aumentando tutti i controlli nell’area urbana per espresso volere del questore Giancarlo Conticchio.