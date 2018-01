Colpi contro un fuoristrada, esame "stub" su due ragazzi

Si potrebbe essere in presenza di un tentato omicidio per ciò che riguarda l’episodio che si è verificato la mattina di martedì scorso quando un fuoristrada in transito nella località montana di Piana dei Venti è stato colpito da un colpo di fucile. Si è nel campo ancora delle ipotesi, ma sta di fatto che nell’ambito dell’attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Rossano che stanno seguendo il caso in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Castrovillari sono stati eseguiti due esami particolari.

Infatti gli inquirenti hanno sottoposto alla prova dello "stub" due persone, due fratelli del posto, rispettivamente di 20 e di 24 anni.