La vergogna corre lungo 16 chilometri di rotaie

La vergogna è deragliata in mezzo a quei sedici chilometri più lunghi della rete ferroviaria italiana. Sedici chilometri che trent’anni fa furono scavati nelle viscere dell’Appenino paolano per accorciare le distanze da Cosenza a Paola. Distanze che da un mese si sono improvvisamente dilatate perchè in quel tunnel i treni locali non entrano più dal 6 dicembre, il giorno dell’incidente al regionale numero 3742 Cosenza-Paola-Reggio Calabria. Da allora la galleria “Santomarco” è sotto sequestro per ordine della magistratura.

