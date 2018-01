La storia di un medico morto in corsia riaccende i riflettori sulla sanità che affonda nel Sud del Sud dell’Italia. Una sanità che non è più in grado di garantire i diritti più elementari ai cittadini e nemmeno di tutelare i suoi stessi servitori. Una sanità che in Calabria, tra riordini e razionalizzazione della spesa, ha perduto ospedali, posti letto, medici e infermieri. E ha perso pure la speranza di risollevarsi.

L’ultima trama assurda è dentro lo studio del professor Vincenzo Pascali, ordinario di Medicina legale all’Univerisità cattolica di Roma. Un dossier che inchioderebbe alle proprie responsabilità i colleghi del paziente spirato in mezzo agli ospedali di Paola e Cosenza.

