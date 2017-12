Sequestrati in Calabria sette milioni luminarie pericolose

I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno sequestrato oltre sette milioni di luminarie e giocattoli natalizi, destinati alla libera vendita, che erano carenti, secondo quanto riferito dalle fiamme gialle, dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e dunque potenzialmente pericolosi per i consumatori. Il sequestro é stato fatto nell'ambito dell'operazione "Prenatale protetto" messa in atto nel periodo che precede il Natale allo scopo di prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi destinati agli acquirenti ignari del pericolo. I finanzieri hanno individuato alcune imprese gestite da persone di nazionalità cinese che si erano rifornite di ingenti quantitativi di articoli non sicuri per i consumatori. I giocattoli sequestrati, funzionanti elettricamente, in particolare, erano caratterizzati da estrema fragilità a causa della scarsa qualità del materiale utilizzato per la loro costruzione ed erano sprovvisti delle istruzioni ed avvertenze per l'uso senza rischi.