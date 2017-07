Ancelotti cittadino onorario

Carlo Ancelotti tornerà in provincia di Cosenza per ricevere le chiavi di Lago. Il legame tra l’allenatore del Bayern e il paese situato a pochi chilometri dal capoluogo era nato nel maggio del 2016 quando Ancelotti fu ospite in occasione della sua presenza in Calabria per ritirare il premio “Ceravolo” a Catanzaro. «L’Amministrazione conferirà il 20 agosto al più grande allenatore del mondo, Carlo Ancelotti, la cittadinanza onoraria del Comune di Lago», si legge in una nota ufficiale. «Per questo storico evento sono in programma grandi festeggiamenti alla presenza di autorità e società sportive calabresi. Inoltre verranno proclamati ambasciatori di Lago nel mondo gli illustri concittadini Celestino e Pino Posteraro, eccellenze laghitane». Il merito della bella iniziativa va attribuito in ampia parte proprio allo chef internazionale Pino Posteraro, amico del tecnico reggiano (nella foto insieme all’ex azzurro Andrea Pirlo), che è riuscito a convincerlo. Posteraro ha conosciuto Ancelotti a Vancouver nel suo famoso ristorante “Cioppino’s Mediterranean Grill”.