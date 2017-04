Infortunio a Michele Emiliano mentre balla tarantella

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha avuto un incidente al piede destro (sospetta rottura tendine di Achille) durante una visita al Comune di Acquaformosa (Cosenza) dove stava verificando le modalità di accoglienza dei migranti. Il governatore sta ora raggiungendo una struttura ospedaliera pubblica. Lo stesso governatore poi posta su Facebook il video del piccolo 'incidente', rassicurando sul suo stato di salute.

"Non vi preoccupate - scrive su Fb - sto bene, ho il morale alto, ma temo di essermi rotto il tendine di Achille mentre ballavo con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa in Calabria. Si tratta di un comune speciale dove hanno dato vita ad un modello di accoglienza per migranti che ha portato ricchezza e prosperità al paese e che viene studiato in tutta Europa come una delle migliori prassi mondiali in materia. Il sistema è stato messo a punto dall'ex sindaco Giovanni Manoccio, attuale vicesindaco, e proseguito anche dall'attuale sindaco Gennaro Capparelli. La campagna elettorale continua, "Noi" non molliamo mai".

