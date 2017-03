In fiamme cabina elettrica in ospedale

Una cabina elettrica dell'Enel è andata a fuoco, per cause in corso di accertamento, anche se si esclude l'origine dolosa, all'interno dell'area dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.

Immediato l'intervento di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo rimasto comunque circoscritto alla sola cabina interessata e a transennare l'area.

Le fiamme non hanno provocato danni alla struttura sanitaria all'interno della quale l'attività è proseguita senza alcun problema e senza interruzioni. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.