Per l’eredità si era messa a spiare i parenti con le webcam

Cosenza

L’ossessione per l’eredità è l’incubatore di contrasti familiari che disegnano il copione di una storia di spionaggio domestico con conseguenze giudiziarie. È successo nel Cosentino, in un piccolo centro, dove litigi e sospetti tra figli sarebbero stati frequenti negli ultimi mesi per difendere ciascuno il proprio “pezzo di torta” delle proprietà dei genitori attempati. In questo racconto non ci sono agenti segreti ma c’è solo una spiona improvvisata che vive all’estero, è una delle potenziali eredi, proprietaria di una casa che il padre le aveva fatto costruire nella sua proprietà. Un “dono” identico a quello ricevuto dagli altri fratelli che, invece, vivono stabilmente accanto ai loro “vecchi”. L’ultima volta che la donna aveva messo piede in Italia aveva scoperto un furto nella sua abitazione. Diversi mobili e qualche suppellettile scomparsi e nessuno dei parenti s’era accorto di nulla. E così s’era rivolta ai carabinieri per denunciare il crimine. Ma nonostante la “delega” ai detective dell’“Arma” quella strana razzia le aveva lasciato tanti dubbi. Sospetti che dietro quel “colpo” ci fosse la mano di qualche parente. Ipotizzando trame ai suoi danni, si sarebbe fatta installare un sofisticato sistema di telesorveglianza remota con “Ip cam” per controllare la sua proprietà a distanza. E già che c’era ne avrebbe fatto piazzare un altro in casa degli anziani genitori. Naturalmente, a loro insaputa per captare i dialoghi tra genitori e figli e scoprire le loro reali intenzioni sulle proprietà.