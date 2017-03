Sesso on line tra pericoli e... stravaganze

COSENZA

C’è chi offre piacere senza limiti, chi cerca amiche un po’ avanti con gli anni, chi garantisce massima riservatezza e pulizia, chi è in attesa in un parcheggio lungo l’A2. E pure chi è di passaggio in città e non vuole sprecare l’unica serata in riva al Crati, o altrove, cercando compagnia non proprio intellettuale. Si trova di tutto on line, dall’incontro più semplice e innocente al desiderio pruriginoso, dall’offerta volgare allo scambio di coppia che lascia senza parole.

Internet ha squarciato tutti i confini compresi quelli del sesso, non solo a pagamento. Secondo molti anche della decenza. Basta navigare sui siti giusti per imbattersi in bacheche virtuali in cui trovare e offrire di tutto. A cominciare da foto che lasciano poco alla fantasia. E non si tratta della miriade di siti porno più o meno soft, ma di portali d’incontri, scambi e molto altro che testimoniano quanto ricco e... strano sia l’universo che circonda il mondo dei rapporti più intimi. Non solo tra uomini e donne, perché surfando tra i vari annunci le offerte sono davvero d’ogni genere. E soprattutto davvero molto, molto numerose.