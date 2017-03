Quella macchia assomiglia a San Pio da Pietrelcina

Quella macchia di cemento, color grigio fumo, probabilmente stava lì da sempre. Giaceva su quel pavimento, in forma anonima, dalla notte dei tempi quella chiazza scura. Era solo una macchia e basta. Come le altre, d’altronde, distribuite a casaccio su quel piano di calpestio nell’androne d’ingresso della secondaria di secondo grado di via Negroni. Nessuno, fino a ieri, ci aveva guardato con attenzione all’incrocio di quelle mattonelle. Nessuno aveva dato peso a quella figura che si staglia tra le fughe della boiacca di quel pavimento chiaro e sul quale appaiono abbastanza evidenti, fra le altre cose, i segni dell’usura, del calpestio, del tempo. Chissà quanta gente ci sarà transitata distrattamente su quella macchia che, proprio ieri, agli occhi dell’assistente degli alunni diversabili (nonché presidente del Movimento per la difesa dei disabili) Gianfranco Cristiano ha assunto forme antropomorfe assimilabili alla figura d’un monaco. Nessuno poteva immaginare che di lì a poco si sarebbe gridato al miracolo. Perché in quella macchia scura apparsa quasi per caso molti ci hanno visto l’immagine di san Pio da Pietrelcina in antitesi con coloro che – una stretta minoranza – invece, ci hanno visto la figura di Carlo Marx emblema d’una laicità in contrasto con la dottrina della Chiesa. Delle due l’una. Un po’ come nel test di Rorschach che si usa in psicometria e in psicodiagnostica: nella macchie causali ognuno ci vede quel che vuole vedere.