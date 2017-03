Perde la fede alle scommesse e simula una rapina

Ha perso la fede nuziale, 400 euro ed un orologio giocando con le slot machine e scommettendo su incontri di calcio e per non raccontarlo alla moglie ha simulato una rapina ma è stato denunciato per simulazione di reato. L'uomo, 34 anni, residente a Rende, si è presentato ai carabinieri denunciando di essere stato vittima di una rapina compiuta da parte di due individui a bordo di un motociclo, con il volto travisato da caschi, di cui uno armato di pistola. I successivi accertamenti, però, hanno portato i carabinieri ad accertare che l'uomo aveva inscenato la rapina per nascondere alla moglie la perdita del denaro, della fede e dell'orologio giocando in una sala scommesse di Cosenza.