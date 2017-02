Cosenza, Sgarbi si dimette da assessore

Vittorio Sgarbi si è dimesso dall’incarico di assessore Comune di Cosenza con delega al Centro storico. Ad annunciarlo è stato lo stesso critico d’arte con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Non essendo stato messo nelle condizioni, come già precedentemente ribadito - afferma Sgarbi - di svolgere il mio

ruolo di assessore al Centro storico di Cosenza, confermo le mie dimissioni. Sottolineo, tra l’altro, di avere fino ad oggi

svolto l’incarico a titolo gratuito, e che rinuncio, comunque, all’indennità di carica fino ad oggi maturata».

Già lo scorso ottobre Sgarbi aveva annunciato le proprie dimissioni da assessore del Comune di Cosenza, poi revocate.

Sulla decisione del critico d’arte interviene il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. «Prendo atto - afferma Occhiuto - delle

dimissioni di Vittorio Sgarbi da assessore della mia Giunta e lo ringrazio per il contributo di idee che ha apportato ricoprendo

la delega al Centro storico, rinunciando all’indennità della carica. L’arco temporale che ha visto Sgarbi al Comune di

Cosenza, purtroppo, ha coinciso con il periodo in cui l’intera Giunta non si è trovata, suo malgrado, nelle condizioni

finanziarie di operare come si sarebbe voluto, avendo ereditato il bilancio redatto lo scorso anno dal Commissario prefettizio e

dunque già con una programmazione precedente. Tale situazione - aggiunge il sindaco di Cosenza - non ci ha consentito di

realizzare nuove attività che, invece, andremo ad attuare con l'approvazione del prossimo bilancio. Mi auguro tuttavia che

Vittorio Sgarbi in futuro possa rinnovare la collaborazione con la nostra città, a cui è molto legato, plasmando i progetti che

aveva già messo in cantiere».