La morte del 16enne Michele Aiello, esclusa la congestione

Michele Aiello non è morto per congestione. Lo studente sedicenne, trovato morto domenica scorsa nel bagno di casa, è stato stroncato da una forte tachicardia sfociata in fibrillazione e, quindi, in arresto cardiaco. È questo il risultato dell’autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Katiuscia Bisogni su incarico della Procura a seguito di richiesta avanzata dai genitori dello sfortunato ragazzo.

Dalle indagini portate a compimento dal medico legale non sarebbero emerse anomalie di alcun tipo. Un corpo sano quello del sedicenne e senza problemi di sorta. Per capire il perché della crisi cardiaca, la dottoressa Bisogni avrebbe effettuato i prelievi necessari per procedere ad esami istologici e tossicologici. Gli esiti saranno resi noti fra 90 giorni e sarà la stessa Procura a comunicarli ai familiari. In realtà, quella della congestione era, inizialmente, l’ipotesi più accreditata. I medici dell’ambulatorio distrettuale e quelli del 118, che a lungo hanno lottato per rianimare il giovane, non hanno escluso, però, la possibilità che altri fattori naturali potessero aver giocato un ruolo nel determinare l’immane tragedia. Dubbi che aprivano la porta alla necessità di effettuare l’esame autoptico per sgomberare il campo da ogni incertezza.

Il risultato non allevia lo straziante dolore di genitori, parenti e amici, che dovranno aspettare altri tre mesi prima di poter dare una motivazione certa al triste evento e, magari, cominciare ad accettare, col passare del tempo, l’ineluttabilità del destino. Non sarà, comunque, cosa facile perché nessuno sa capacitarsi di tanta sventura, nessuno si rassegna all’idea del passar del tempo senza la presenza di Michele. Le testimonianze degli amici e dei parenti concordano per filo e per segno. Era un ragazzo buono, responsabile, educato, rispettoso. Una maturità che andava oltre i suoi sedici anni. Aveva già un quadro chiaro del suo presente e soprattutto del suo futuro. Studiava per conseguire il diploma e diventare carabiniere. Il suo più che un sogno era ormai un progetto che portava avanti ignorando, nella sua giovanile innocenza, la forza del destino che accende e spegne la vita a suo piacimento.

In mattinata, il feretro del ragazzo proveniente da Vibo poserà nella chiesa di Santa Croce. Da qui, alle 15, il corteo funebre muoverà verso la cattedrale dove alle 15,30 avrà luogo il rito funebre. La città si prepara a manifestare cordoglio e vicinanza alla famiglia Aiello. Il loro lutto è dell’intera collettività. Attorno alla bara bianca si stringeranno amici, compagni di scuola, docenti, cittadini. Un ultimo affettuoso abbraccio a Michele, sfortunato ragazzo che, senza volerlo, s’incamminerà per le vie del cielo.