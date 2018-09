Mezzi in fiamme nel Vibonese

Due mezzi in fiamme nella notte nel Vibonese. A Francica, in località Fontanella, un autocarro parcheggiato in un cortile è stato interessato da un incendio spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di

Vibo Valentia. A San Gregorio d'Ippona, invece, le fiamme hanno interessato, in località Tassone, un'autovettura Fiat Punto.

Indagini sono state avviate dai carabinieri per stabilire la natura del rogo. (ANSA)