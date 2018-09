Omicidio Piperno, indagata figlia e sorella arrestati

Sono Ezio Perfidio, di 34 anni, ed il padre Francesco (58) le persone arrestate per l'omicidio di Stefano Piperno. Nell'inchiesta è indagata in stato di libertà anche Sonia Perfidio (30), figlia e sorella degli arrestati, accusata di concorso in distruzione e soppressione di cadavere.

Secondo gli investigatori dei carabinieri sarebbe stato Ezio Perfidio a sparare contro Piperno alcuni colpi di fucile. Il padre Francesco, 58 anni, sarebbe stato invece presente al momento dell'omicidio ed avrebbe sostenuto il figlio nelle sue azioni. I due uomini, poi, insieme alla donna, avrebbero sistemato il cadavere della vittima dentro l'auto alla quale avrebbero poi dato fuoco.

A Francesco Perfidio viene infine contestato anche di aver spacciato 50 grammi di marijuana avvalendosi di un nipote minorenne. Nei confronti di Sonia Perfidio la Procura aveva chiesto l'arresto ma il gip l'ha rigettato. I due arrestati sono difesi dall'avv. Francesco Sabatino. (ANSA)