Incidente stradale. morto 31enne

Un giovane di 31 anni, Giuseppe Gerace, di Crotone, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto stanotte alle porte di Crotone. Intorno alle 2,30 di questa notte, il 31enne alla guida della sua Ford Escort stava percorrendo la Statale 106, quando per cause in corso d'accertamento, all'altezza della zona industriale di Passovecchio, l'autovettura è finita fuori strada. Sul posto allertati da automobilisti di passaggio, sono accorsi i sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crotone e i vigili del fuoco. Ma all'arrivo dei soccorritori, il 31enne era già spirato. Il magistrato di turno in Procura, ha disposto per oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo di Giuseppe Gerace. Sull'incidente procedono i carabinieri.