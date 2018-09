Trovate tre piantagioni di canapa

I carabinieri della Stazione di Nardodipace, insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, al Gruppo Forestale Carabinieri di Mongiana e con il supporto dell'elicottero dell'ottavo Elinucleo di Vibo Valentia, hanno scoperto, in località "La Traversa", tre piantagioni di canapa indiana.

Nelle coltivazioni illegali, suddivise in terrazzamenti e posizionate in un territorio impervio e difficile da raggiungere, anche in questo caso, com'era avvenuto nei ritrovamenti precedenti, non comunicanti e autoalimentate grazie ad un sistema di irrigazione a goccia, sono state trovate, complessivamente, oltre mille piante di altezza media compresa tra i due ed i cinque metri. (ANSA)