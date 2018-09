Pupo canta....e tutti si calmano

Tutti sull’aereo. La solita ressa: chi deve sistemare il bagaglio nel cassonetto, chi piega lo schienale, chi ha urgente bisogno di fare un solitario sul tablet. Ma questa volta c’è chi non ha trovato il posto segnato sul suo biglietto e prenotato con largo anticipo, perché l’aeromobile è nuovo e spesso i posti sono indicati con diversi lettere e numeri.

È successo sabato sul volo diretto per Milano. Tantissimo nervosismo su un aereo stracolmo di viaggiatori, soprattutto quelli più delusi che tornavano dalle belle vacanze con la prospettiva non rosea di andare a lavorare. Qualcuno ha pure alzato la voce, e il personale di bordo ha cercato di tenere tutti calmi. Finché è intervenuto Pupo, il cantante e presentatore, che con professionalità e sorriso ha chiesto a tutti di mantenere la calma, e ha cominciato a intonare “Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi l’amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare”, facendo sorridere tanti.

Si può dire che per una volta la musica ha salvato un volo, quantomeno l’ordine pubblico a bordo dell’aereo diretto a Milano, evitando le turbolenze dei vacanzieri un tantino depressi.

Il cambio della numerazione delle poltrone in cabina sta accadendo sempre più spesso perché le compagnie rinnovano le loro flotte con mezzi più moderni e sicuri. Una settimana fa un viaggiatore imbarcato su un aereo per Torino ha protestato molto vivacemente contro l’equipaggio fino ad aggredire un dipendente. Il comandante, vero responsabile dell’aereo su cui si viaggia, ha chiamato la polizia che ha provveduto a fare scendere a terra il signore. A seguirlo è stata la moglie. Ma per i due c’erano i posti, anche se in una posizione diversa da quella che avevano prenotato.