Scoperte 10 piantagioni di canapa indiana

Circa quattromila piante di canapa indiana, di altezza variabile tra 1.50 e 4 metri, sono state scoperte dai carabinieri nel territorio di Nardodipace nell'ambito dell'operazione "Green Mountain".

La droga, individuata dai militari della Compagnia di Serra San Bruno in collaborazione con i colleghi dell'Elinucleo di Vibo, del Gruppo Carabinieri Forestali e dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", era coltivata in dieci piantagioni non comunicanti tra di loro e in più terrazzamenti, in località Tiglia nei pressi della frazione Cassari, ad un'altezza variabile tra i 600 e i 1100 metri. Le piazzole utilizzate sono risultate autosufficienti e alimentate attraverso un sistema di irrigazione artigianale a goccia.

Inoltre, in quasi tutte le piantagioni, è stata riscontrata la presenza di essiccatoi all'interno dei quali venivano poste le infiorescenze.

La droga ricavabile dalla coltivazione avrebbe fruttato un illecito guadagno pari a circa 500 mila euro.