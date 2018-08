Donna muore travolta da auto

Un’auto ha investito un gruppo di quattro persone che camminava sulla Statale 18, nei pressi di Gizzeria. Una donna cinquantenne lametina è morta sul colpo, altre tre persone sono rimaste ferite.

È accaduto nella serata di ieri sul litorale di Lamezia Terme, dove un’Audi ha travolto i pedoni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Stazione e le ambulanze del 118 che hanno trasportato tutti i feriti all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. La procura della Repubblica lametina ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente.

Il tratto di strada costiera tra Lamezia e Gizzeria d’estate è sempre molto trafficato. Sembra che l’incidente sia avvenuto su un pontino molto stretto dove un gruppo di persone stava facendo una passeggiata, quando è sopraggiunta l’auto che ha travolto tutti.

Non molto distante, in località Marinella di Lamezia Terme, nel 2010 una Mercedes falciò a gran velocità un gruppo di ciclisti. Ne morirono otto. Tutti lametini amatori di questo sport che stavano tornando a casa dopo una gita domenicale nella vicina Amantea.

La Statale 18 si conferma, come la 106, assai pericolosa soprattutto per chi la percorre a piedi o in bici, è molto stretta e piena di insidie. Ogni estate si trasforma in una tomba per decine di persone.