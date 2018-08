In auto con due coltelli, denunciato 42enne

E' stato trovato in possesso di due coltelli di genere vietato, che teneva all'interno della propria autovettura. I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno denunciato, in stato di libertà, un cittadino romeno di 42 anni.

L'uomo, da anni residente in Italia e attualmente impiegato come bagnino in un lido della costa vibonese, deteneva all'interno della propria auto i due coltelli che sono stati immediatamente sequestrati.

Il quarantaduenne ha dichiarato ai militari, che lo avevano fermato, di non essere a conoscenza del fatto che i due coltelli che aveva con sé fossero vietati dalla legge.(ANSA)