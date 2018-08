Muore a 30 anni dopo un incidente stradale

È deceduto all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme Giovanni Costanzo, trentenne di Soveria Mannelli, a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto domenica notte.

Il giovane, da quanto si è appreso, mentre era a bordo della sua auto, avrebbe urtato prima un’auto in sosta in località Portapiana nell’ingresso del paese arrivando da Cosenza, e poi si è schiantato contro il muro d’ingresso di una casa, a ridosso della strada. In un primo momento sembrava che il giovane fosse uscito indenne dall’incidente. Ma di notte ha cominciato ad accusare forti dolori, ed è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, quindi trasferito a Lamezia Terme. I carabinieri della stazione di Soveria Mannelli stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il giovane, che da qualche anno aveva aperto un negozio di frutta in piazza Bonini, era molto conosciuto in paese e anche a Decollatura, essendo il nipote del sindaco Angela Brigante.

La Pro loco di Decollatura, che ha annunciato di aver disdetto l’evento previsto per domani in Piazza a San Bernardo, «si stringe in un forte abbraccio al fianco delle famiglie e del sindaco Brigante per la prematura e tragica scomparsa del nipote».(l.p.)