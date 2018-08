Nuovo volo per Milano con Air Italy: business, economy e wifi

È' stato battezzato ieri mattina con gli idranti dei vigili del fuoco il nuovo Boeing che collega Lamezia a Milano della compagnia Air Italy. I posti offrono diversi comfort, a cominciare dal wifi e intrattenimento a bordo. In occasione del lancio del nuovo volo la compagnia controllata dall'italiana Alisarda (51%) e partecipata da Quatar Airlines (49%) ha messo a disposizione tariffe speciali non solo per Milano, ma anche per le coincidenze con New York, Miami, L'Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, Il Cairo, Dakar, Accra e Lagos.

Quello lametino è il sesto aeroporto nazionale collegato con l’hub Air Italy di Milano. Ieri il volo IG973 è decollato dal capoluogo lombardo alle 12.30 ed è atterrato a Sant'Eufemia alle 14.15. È ripartito per Milano alle 15. Il nuovo collegamento giornaliero funzionerà 10 volte a settimana in estate, andando a raddoppiare la frequenza giornaliera da fine ottobre. Si tratta di un nuovo Boeing 737 Max 8 con 12 posti in business class e 168 in economy.

Il chief operating officer di Air Italy, Neil Mills, ha dichiarato: «Con l'apertura di questa sesta tratta nazionale a Lamezia, Air Italy completa la prima fase del nostro piano aziendale sulle rotte nazionali per quest'anno. Collegando l'Italia centrale e meridionale con la nostra nuovissima flotta di aerei stiamo mantenendo la promessa di offrire una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo. La nostra mission è quella di offrire un'esperienza eccellente e memorabile ai passeggeri che saranno ospiti a bordo di tutti i nostri voli. I nostri clienti provenienti dalla bellissima Calabria possono ora usufruire dello stesso servizio che stiamo fornendo dagli altri aeroporti nazionali».

Il presidente di Sacal Arturo De Felice: «Debutta il nuovo collegamento per Milano di Air Italy con mia soddisfazione e di tutto il management dello scalo lametino. La compagnia con la sua nuova flotta premia gli aeroporti del Sud consentendo nuovi collegamenti con Malpensa e arricchendo il network con nuove destinazioni intercontinentali, che in un'ottica strategica significa che pure la Calabria sarà più facilmente raggiungibile e con tariffe altamente competitive».