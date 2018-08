Controlli all'isola ecologica, riscontrate anomalie

Personale della Compagnia Carabinieri di Girifalco e della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno dato corso a dedicato servizio coordinato di controllo dell'Isola Ecologica di Girifalco. Gli operanti hanno valutato l'andamento delle attività della struttura con particolare riguardo ai profili della tutela dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori, riscontrando diverse irregolarità per le quali sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria il titolare dell'impresa appaltatrice ed il preposto responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. Questi avrebbero omesso di vigilare sull'osservanza da parte degli impiegati delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza prodigarsi per limitare la loro esposizione a rischio. L'accesso dei militari ha rivelato come gli operatori non lavorassero in adeguate condizioni igienico - sanitarie. Censurabile la tenuta dello stato dei luoghi; gli impianti non erano sottoposti a regolare pulizia e non vi era la prevista segnaletica stradale e di sicurezza. Il personale dell'isola ecologica non usufruiva di idonei servizi igienici, dispositivi di protezione individuali, spogliatoi dedicati ed indumenti protettivi da tenersi separati dagli abiti ordinari, soffrendo inevitabilmente il contatto con un ambiente insalubre. L'intervento ha tratto le mosse dall'esigenza di contribuire a supporto dell'essenziale servizio della raccolta e del trattamento dei rifiuti, in favore di lavoratori ed utenti, intendendo costituire innanzitutto utile attività di prevenzione.