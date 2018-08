Scontro tra auto e camion, un ferito grave

Un uomo è rimasto ferito in maniera grave in un incidente avvenuto all'alba sulla statale 106 tra Simeri Mare e Sellia Marina.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato con cella frigo, un camion centinato ed una vettura Volkswagen Golf. Il conducente di quest'ultima è stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Catanzaro da un'ambulanza del 118. Il passeggero che era con lui è stato invece medicato sul posto.

In seguito dell'impatto, è rimasto danneggiato il serbatoio dell'autoarticolato con sversamento di carburante sulla sede stradale. Il traffico è stato quindi bloccato. Disagi si sono registrati alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della zona interessata dal liquido infiammabile sulla carreggiata. (ANSA)