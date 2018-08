Crotone travolto a Cittadella

Cittadella-Crotone 3-0. Debutto amaro per i pitagorici. I veneti sbloccano subito Scappini e nella ripresa colpiscono con Schenetti e Strizzolo. I calabresi terminano il match in dieci uomini per l'espulsione di Golemic.

Pronti via e al 4' e' subito 1-0: Benedetti avvia l'azione, Finotto crossa dal fondo e Scappini insacca di testa sotto la traversa. Nel primo tempo ci sono altre due grandi occasioni, una per parte: al 33' Paleari si supera su Simy, al 45' Scappini viene murato a porta vuota.

Il secondo tempo inizia come il primo e al 50' il Cittadella si porta sul 2-0 con Schenetti, che raccoglie l'assist di Finotto e scocca un tiro che si insacca a fil di palo. Il Crotone si scuote e al 57' colpisce il palo con un tiro a giro di Rodhen. All'82' pero' l'arbitro espelle Golemic e gli ospiti non riescono piu' a pungere, mentre il Cittadella sfiora il tris in piu' occasioni. Il 3-0 arriva all'89' con Strizzolo, che appoggia in rete un tiro di Benedetti respinto dal palo.