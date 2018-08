Bagnante salvato dalla Guardia Costiera

Un bagnante in difficoltà, impossibilitato a rientrare a riva a causa del vento e del mare molto mosso, è stato soccorso dalla Guardia costiera di Vibo Valentia in località Baia di Riaci nel comune di Ricadi.

Appena giunta la richiesta di intervento si sono subito attivate una motovedetta e un battello pneumatico veloce dislocato nel porto di Tropea. Nonostante le proibitive condizioni del mare il personale Alle ore 11.30 nonostante le proibitive condizioni del mare il personale della Guardia costiera a bordo del battello è riuscito a trarre in salvo il bagnante ormai stremato e portandolo, in sicurezza, nel porto di Tropea. L'uomo è stato affidato alle cure del personale del servizio 118 già allertato dalla autorità marittima.(ANSA)