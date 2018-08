Giovane turista scomparso a Briatico

C'è preoccupazione a Briatico, centro turistico del Vibonese, dove dalla tarda mattinata di oggi non si hanno più notizie di un giovane turista. Uscito verso le 12,30 per andare in spiaggia non è più rientrato. Inizialmente si è pensato che il giovane di 26 anni si fosse potuto spostare in un'altra località balneare del Vibonese ma il fatto che avrebbe detto di voler uscire a pesca ha in seguito messo in moto la macchina delle ricerche.

In serata la guardia costiera ha fatto ricerche in mare senza alcun esito. Anche i carabinieri della locale stazione, i quali sono in stretto contatto con la madre del 26enne, hanno attivato le ricerche mentre in serata fa nella zona si sono portati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo. Ricerche che sono state intensificate anche a causa dell'allerta meteo giunto in serata.