Incidente a Pizzo, gravissima una 17enne

Una 17enne è in gravissime condizioni per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Pizzo. Feriti gli altri due giovani che erano con lei a bordo della Mini Cooper Cabrio che ha avuto un violento impatto col muretto di un'attività commerciale di via Nazionale. Erano circa le 17,30 di ieri quando all'altezza della Coop la vettura ha terminato la sua corsa schiantandosi sul muro, sbalzando i tre giovani fuori dall'abitacolo. Da una prima ricostruzione la Mini Cooper, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe urtato contro una Toyota Yaris condotta da una signora. L’urto avrebbe fatto perdere il controllo delle vetture. Sono rimasti feriti i tre giovani a bordo della Mini: due sono stati trasportati presso l'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia e la terza, una 17enne di Vibo giudicata in gravissime condizioni, è stata trasportata con l'elisoccorso nel nosocomio di Catanzaro. È rimasta invece illesa la donna alla guida della Yaris ma comunque sotto shock dallo spavento. Tuttavia, sulla dinamica dell'incidente faranno chiarezza i carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Carmine Cesa giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente, insieme coi colleghi della Radiomobile di Vibo. Intanto, la Mini Cooper è stata sottoposta a sequestro e il conducente sottoposto ad alcol test, quale atto dovuto. Nel corso delle operazioni le pattuglie sono state impegnate nei rilievi di rito. La viabilità ha risentito di inevitabili rallentamenti.