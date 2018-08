Scoperta piantagione canapa

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno trovato Vallelonga, in località Marino, una piantagione di circa 140 piante di canapa indiana. La piantagione è stata individuata grazie all'ausilio di un elicottero dell'Arma e poi raggiunta dai Carabinieri del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che, dopo aver rilevato le giuste coordinate ed il percorso idoneo per il raggiungimento, hanno informato i militari della Compagnia di Serra San Bruno i quali, per giorni, hanno osservato i movimenti effettuati all'interno della piantagione. Allo stato nessun fermo, ma le indagini sono tutt'ora in corso per identificare i responsabili.

Le piante avevano un'altezza variabile tra i 100 cm e i 170 cm, tutte rigogliose e ben occultate tra i rovi e la fitta vegetazione. (ANSA)