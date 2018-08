Carrozzeria abusiva sconosciuta al fisco

I finanzieri della Compagnia di Crotone hanno scoperto a Cerenzia una carrozzeria operante in maniera totalmente abusiva, senza alcuna autorizzazione amministrativa. L'opificio, inoltre, è risultato privo delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale riguardanti gli scarichi delle acque reflue e l'emissione di fumi in atmosfera.

Per questi motivi, la Guardia di finanza ha provveduto al sequestro penale di tutte le attrezzature presenti nell'officina - ponte sollevatore, compressori, attrezzi meccanici vari, materiale per la verniciatura delle auto - ed alla denuncia alla Procura della Repubblica di un responsabile per le violazioni normative poste a tutela dell'ambiente. Inoltre, poiché l'attività è risultata essere completamente sconosciuta al fisco, i finanzieri hanno avviato un'ispezione per l'accertamento dell'evasione fiscale, elevando anche una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 15.000 euro.