Sellia, il sindaco taglia Internet

Basta connessioni continue ad Internet e ai social network. L’ultimatum arriva direttamente dal primo cittadino, con tanto di ordinanza sindacale. Avviene a Sellia, centro della Presila alle porte di Catanzaro. Davide Zicchinella, pediatra di professione, non ha digerito i dati emersi da una ricerca effettuata in paese: il 53 % degli intervistati trascorre in media più di tre ore al giorno online, i giovani dichiarano di non staccarsi mai dal proprio smartphone.

Davanti a questa condizione, la scelta di Zicchinella è stata netta: «Si ordina di limitare l’uso di Internet giornaliero, se non per scopi puramente didattici o scientifici e di lavoro, al solo tempo strettamente necessario per procedere ad aggiornamenti o comunicazioni ritenute importanti». Le sanzioni? Limitare o in estremi casi interrompere la connessione Internet della rete comunale