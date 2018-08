25 rilevatori per stilare il censimento

Con determinazione del dirigente del settore Servizi demografici, il Comune di Catanzaro ha approvato e pubblicato la graduatoria per soli titoli per il conferimento dell'incarico a 25 rilevatori statistici per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione 2018-2021.

Sette le domande pervenute fuori termine, 25 quelle non ammesse per carenza di documentazione e 155 le candidature ammesse a graduatoria secondo i criteri prestabiliti nel bando.

I 25 incaricati potranno essere impiegati anche per future indagini campionarie svolte dal comune per conto dell’Istat.

Catanzaro rientra fra i Comuni coinvolti nelle edizioni annuali del censimento permanente che si terrà nel quarto trimestre di quest’anno.

Gli intervistatori saranno chiamati ad effettuare dei colloqui presso il domicilio delle famiglie.

Le rilevazioni saranno articolate in due distinte campionature: la rilevazione areale (dall’1 ottobre al 9 novembre 2018) tramite utilizzo di tablet, con il coinvolgimento stimato di 1174 famiglie, e la rilevazione da lista (dall’8 ottobre al 20 dicembre) attraverso la compilazione di un questionario elettronico che prevede la partecipazione di 1578 famiglie.