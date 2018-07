Auto sul muretto in retromarcia

Ha percorso la strada in discesa a ritroso fermando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Brutta avventura per una giovane ragazza del luogo alla guida di una Fiat 500 grigia sulla strada che conduce alla frazione alta di Caminia, sulla ripida salita che giunge al villaggio Lopilato di Stalettì. La forte velocità raggiunta dal mezzo, ha fatto scavalcare il muretto di recinzione della strada alla macchina che, fortunatamente, ha incontrato come ostacolo il palo che le ha evitato un volo di diversi metri dalla scarpata. Tanta paura per la giovane conducente che non ha riportato ferite all’interno di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale, che ha rimosso l’auto sgomberando la strada. Nessuna ripercussione sul traffico in prossimità dello svincolo della statale 106 all’altezza del bivio di Pietragrande.(sa.am.)