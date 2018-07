Elvya canta nella sua città

La cantautrice crotonese Elvya Garofano ritorna a cantare nella sua città dopo tre anni. Lo farà domani sera in coppia con il compositore Daniele Sorrentino, anche lui originario del capoluogo, nel grazioso “salottino” esterno del Columbus bar, che, oltre ad essere un frequentato luogo di ritrovo, da diversi anni ospita kermesse musicali di alto livello. I due artisti proporranno un concerto acustico che prevede l’esecuzione di “cover” di brani di band e artisti che fanno parte della storia del pop e del rock, noti al grande pubblico.

Elvya Garofano, interprete versatile e con qualità vocali spiccate, nel 2010 aveva già stupito gli addetti ai lavori nella prima puntata del programma televisivo “Io canto”, cui aveva partecipato con il brano in francese “Je suis malade” (lingua che parla correntemente e che la fa da tempo apprezzare in Francia) di Serge Lama, con il quale aveva vinto il premio della giuria. L’artista crotonese ha poi inciso nel 2012 il suo primo album dal titolo “Inutile innamorata”, registrato da Max Mungari. A seguire, da ricordare inoltre nel 2013 l’incisione del singolo “Our love forever” e, nel 2015, la sua partecipazione all’edizione francese di “The Voice”. Elvya nello stesso anno ha cantato a Disneyland Paris, in occasione di un’iniziativa di beneficenza organizzata per sostenere la ricerca sui tumori giovanile.

La coppia di artisti crotonesi è attesa dai propri estimatori il 7 novembre prossimo alla presentazione del nuovo “Extended play” (Ep) nell’ambito della rassegna “Cookies”, iniziata lo scorso aprile sempre al Columbus bar.(a. ry.)