Auto sfonda vetrina negozio

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura Wolkswagen Golf ha sfondato una vetrina di un negozio di scarpe. L’incidente automobilistico è avvenuto ieri pomeriggio in via Luca, posta nel centro cittadino. Per fortuna senza gravi conseguenze, e senza feriti, anche se la paura è stata tanta perché la macchina ha abbattuto alcuni vasi posti a protezione del parcheggio antistante due negozi, uno di abiti da sposa e l’altro di scarpe, andando a finire la corsa dentro quest’ultimo esercizio commerciale. Paura tra i residente e null’altro di serio oltre ai danni materiali, naturalmente. Secondo le prime ricostruzioni a bordo della Golf c’era una ragazza che viaggiava da via Foresta per raggiungere il bivio di Sant’Antonio. Probabilmente una mancata precedenza, per scansare un’altra auto è andata a sbattere alla vetrina del negozio. Alcune testimoni hanno evidenziato pure il fatto che si tratta di un pezzo di strada sconnesso, con la velocità da tenere sotto controllo per evitare pericoli soprattutto ai pedoni, in quanto si tratta di una strada parallela al corso Gregorio Staglianò che funge da cerniera tra il centro abitato cittadino e le zone rurali, come Foresta da una parta e dall’altra Santa Lucia, dove ci sono diversi negozi, palestre e ristoranti e per questa ragione è bene dare sempre un’occhiata al contachilometri. L’incidente, comunque, è stato rilevato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Soverato.