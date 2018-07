È stato rinviato a giudizio Marco Gallo, il 32enne ritenuto l'autore dell'omicidio di Gregorio Mezzatesta, ucciso il 24 giugno dello scorso anno a Catanzaro davanti alla stazione delle Ferrovie della Calabria.

Lo ha deciso questa mattina il gup di Catanzaro Antonio Battaglia. Il processo per Gallo, difeso dall'avvocato Francesco Siclari, inizierà il prossimo 4 ottobre davanti alla Corte d'Assise. Nell'udienza preliminare si è costituita parte civile la famiglia Mezzatesta assistita dall'avvocato Enzo Galeota. In aula era presente lo stesso imputato.

Gallo è tuttora sotto inchiesta per altri due delitti, quello dell'avvocato Francesco Pagliuso e del fruttivendolo lametino Francesco Berlingieri. Insospettabile perito industriale, l'uomo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un killer professionista. (ANSA)