Cavallo salvato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco salvano un cavallo precipitato in un fosso. È accaduto ieri pomeriggio in via dei Gelsomini, nel quartiere Siano, dove l’equino, uscito dal proprio recinto, è scivolato in un dirupo di circa quaranta metri finendo in un fosso dov’è rimasto incastrato. A richiedere i soccorsi il proprietario che, inizialmente, non sperava di ritrovare l'animale ancora vivo. La squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, utilizzando le attrezzature in dotazione, è riuscito a imbragava e sollevare dal fosso l'animale portandolo in una zona sicura. Nonostante la caduta, il cavallo - pur se stremato - è risultato in buono stato di salute.