Malore in acqua, muore una turista

Una donna di 79 anni, Maria Pina Ferrario, di Garbagnate Milanese (Milano), è morta oggi pomeriggio nel tratto di mare antistante il litorale di Pizzo. La donna, mentre si trovava in acqua, ha avvertito un malore perdendo subito conoscenza. A dare l'allarme le persone presenti sulla battigia.

Portata a riva, le è stato praticato il massaggio cardiaco anche con l'ausilio telefonico degli operatori della sala operativa del Suem che, contestualmente, hanno allertato l'elisoccorso atterrato sulla spiaggia. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Stazione di Pizzo per gli accertamenti del caso.