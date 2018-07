Arrestato appuntato carabinieri

È stato arrestato questa mattina l'appuntato dei carabinieri Enrico Mallo. Il militare in servizio al nucleo operativo di Soverato si trova al momento agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Dalle prime indiscrezioni pare che il carabiniere sia stato arrestato per reati in materia di stupefacenti.

Maggiori dettagli domani nell'edizione cartacea