Morta l'anziana travolta da un'auto tre giorni fa

Una donna, Annunziata Bardari, di 74 anni, è morta oggi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per le gravi ferite riportate dopo essere stata travolta da un'auto lo scorso 26 giugno a Pizzo. La donna, in seguito all'incidente stradale, era stata ricoverata nel nosocomio del capoluogo per un grave trauma cranico e la frattura scomposta di un braccio ma, quasi subito, era entrata in coma.

Le speranze su una possibile ripresa dell'anziana si sono dissolte a distanza di tre giorni dall'accaduto dopo che, all'esito di un ultimo elettroencefalogramma, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Il conducente dell'auto, un 60enne, è risultato sprovvisto sia della patente, che gli era stata ritirata in precedenza, che dell'assicurazione sulla vettura. Nei suoi confronti i carabinieri procedono per omicidio stradale.