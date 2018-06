Incidente sulla A/2, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" tra gli svincoli di Mileto e Serre in provincia di Vibo Valentia. Lo riferisce l'Anas.

L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture. Attualmente il traffico in direzione Salerno è bloccato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione prima possibile.(ANSA)